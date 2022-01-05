Названы точные дата и время заседания Совета Россия-НАТО

Переговоры назначены на 12 января

Предполагается, что заседание займет около трех часов. Переговоры России и НАТО начнутся в 12 часов дня по Москве. Об этом со ссылкой на заявление альянса пишет РИА Новости.

Переговоры состоятся в штаб-квартире в Брюсселе, по окончании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен пообщаться с журналистами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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