Переговоры назначены на 12 января

Предполагается, что заседание займет около трех часов. Переговоры России и НАТО начнутся в 12 часов дня по Москве. Об этом со ссылкой на заявление альянса пишет РИА Новости.

Переговоры состоятся в штаб-квартире в Брюсселе, по окончании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен пообщаться с журналистами.