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Предполагается, что заседание займет около трех часов. Переговоры России и НАТО начнутся в 12 часов дня по Москве. Об этом со ссылкой на заявление альянса пишет РИА Новости.
Переговоры состоятся в штаб-квартире в Брюсселе, по окончании генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен пообщаться с журналистами.
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