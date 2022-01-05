В Кремле отреагировали на протесты в Казахстане

К Москве не обращались за помощью

Напряженную ситуацию в Казахстане прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к Москве не обращались за помощью на фоне протестов в стране.

Российская сторона придерживается мнения, что власти Казахстана сами справятся с происходящим. Песков добавил, что Москва против чьего бы то ни было вмешательства в ситуацию извне.

Ранее СМИ сообщали, что из Казахстана в Россию якобы вылетел правительственный самолет.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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