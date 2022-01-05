Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
828 новости
Напряженную ситуацию в Казахстане прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к Москве не обращались за помощью на фоне протестов в стране.
Российская сторона придерживается мнения, что власти Казахстана сами справятся с происходящим. Песков добавил, что Москва против чьего бы то ни было вмешательства в ситуацию извне.
Ранее СМИ сообщали, что из Казахстана в Россию якобы вылетел правительственный самолет.
Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд
В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса