Спецслужбы Незалежной настраивали жителей против России

Такое мнение выразил политолог Андрей Суздальцев в беседе с журналистами.



Эксперт отметил, что возникновение внутренних противоречий было ожидаемым.

"Казахстан находится на стыке двух миров – постсоветского пространства и Китая, на него оказывают сильное влияние западные силы. Обращаем внимание, что в выступлениях просматривается украинский след", – заявил он.

Суздальцев считает, что спецслужбы Незалежной давно готовили почву и настраивали жителей Казахстана против России. Политолог отметил, что информация от Украины о том, что в стране скоро могут начаться беспорядки, начала поступать в конце прошлого года.

Высказался эксперт и об отставке правительства Казахстана. По его мнению, такое решение не будет способствовать урегулированию ситуации. Причиной протестов, по словам политолога, стали не только экономические моменты, но и политические. Также он указал на большой разрыв в доходах жителей Казахстана. Так, люди, которые живут в сельской местности, зачастую располагают весьма скромными суммами.

Ранее в СМИ появилась информация, что на фоне протестов кого-то из представителей власти могли эвакуировать из Казахстана в Россию. Подробности – в нашем материале.