Журналисты вспомнили о пророческих словах Лукашенко на фоне протестов в Казахстане

Журналисты вспомнили о пророческих словах Лукашенко на фоне протестов в Казахстане
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Лидер Белоруссии предупреждал о подобном развитии событий

После инцидента с посадкой самолета Ryanair  в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил заявлением, которое во много оказалось пророческим. Об этом пишут белорусские СМИ.

Тогда президент сказал, что республика является для Запада испытательным полигоном "перед броском на Восток", а вовсе не главной целью. Мол, испробовав свои силы в Белоруссии, западные провокаторы будут действовать в другом направлении.

"…после РБ они сунулись в РФ. Но там (...) сразу дали по зубам. (...) Враг отступил, чтобы откусить в другом месте – в Казахстане, в южном подбрюшье России",

– отмечает телеграм-канал ONT NEWS.

Ранее о происходящем в Казахстане высказался российский политолог. Он усмотрел в протестах украинский след. Подробности – в нашем материале.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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