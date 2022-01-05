На Украине высказались о трудоустройстве Меркель в России

На Украине высказались о трудоустройстве Меркель в России
Ангела Меркель. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Незалежного дипломата обескуражила такая возможность

Недавно выдающийся немецкий политик Ангела Меркель ушла в отставку после многолетней службы на благо Германии. Теперь многие гадают, как сложится судьба бывшего канцлера. Некоторые считают, что Меркель может найти себя на посту крупной российской госструктуры. Однако в украинском государстве убеждены, что это никогда не случится.

Позицию властей Незалежной по этому поводу высказал украинский посол в ФРГ Андрей Мельник. Дипломатический работник исключает возможность того, что Меркель согласится возглавить какую-нибудь крупную российскую корпорацию.

Разговоры на эту тему пошли на фоне отставки немецкой деятельницы. Некоторые считают, что Меркель может пойти по пути экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и установить тесные связи с российским государством.

Однако, по словам Мельника, вероятность такого развития событий ничтожна. Дипломат со ссылкой на близких к Меркель людей подчеркнул, что она не собирается возвращаться в политику, а также не видит себя задействованной в экономической сфере.

К слову, недавно стало известно, что перед уходом Меркель "подложила свинью" своему преемнику. Для многих большой неожиданностью стало то, что оборонный экспорт ФРГ побил все рекорды. Речь идет о весьма крупных договорах на поставку немецкого вооружения за рубеж.

Источник: Европейская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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