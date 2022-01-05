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Глава страны заявил, что будет действовать жестко.
Касым-Жомарт Токаев обратился к нации на фоне беспорядков. Президент заявил, что теперь является главой Совбеза. Кроме того, он подчеркнул, что при любых обстоятельствах останется в столице Казахстана.
Напомним, сегодня в СМИ и соцсетях начали распространяться слухи о том, что в Россию вылетел правительственный борт, на борту которого, как утверждалось позже, якобы находился Токаев с семьей.
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