Президент Казахстана вступил в должность главы Совбеза

Глава страны заявил, что будет действовать жестко.

Касым-Жомарт Токаев обратился к нации на фоне беспорядков. Президент заявил, что теперь является главой Совбеза. Кроме того, он подчеркнул, что при любых обстоятельствах останется в столице Казахстана.

Напомним, сегодня в СМИ и соцсетях начали распространяться слухи о том, что в Россию вылетел правительственный борт, на борту которого, как утверждалось позже, якобы находился Токаев с семьей.

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