Десятки "ликвидированных": что произошло утром в Казахстане

Десятки "ликвидированных": что произошло утром в Казахстане
Фото: t.me/shot_shot/via Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российские войска уже прибыли в республику

Утром, 6 января, казахстанская полиция сообщила о ликвидации десятков террористов на площади Республики из-за попыток взять штурмом здание ведомства и районных отделов полиции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Террористами местные власти называют протестующих граждан. Перед ликвидацией жители получили СМС-оповещения о начале антитеррористической операции в Алма-Ате с просьбой оставаться в безопасном месте. 

После президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний. Он призвал повысить боевую готовность и оснащенность военных.

Ночью Кремль поддержал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о вводе миротворческого контингента в Казахстан. Согласно информации телеканала РЕН-ТВ, от России направили роту спецназа 76-й дивизии ВДВ, а также роту 45-й бригады спецназа ВДВ – они уже приступили к выполнению миссии. Приказа ожидают группы от 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа.

На фоне столкновений работа банков и фондовой биржи в Казахстане прекратилась – как отмечали в Нацбанке страны, такое решение было принято для обеспечения безопасности жизни сотрудников.

После сообщения жители Нур-Султана стали массово снимать наличность в банкоматах, поскольку это единственные оставшиеся работать денежно-кридитные организации. Из-за проблем с доступом к интернету многие продовольственные магазины отказывают в безналичном расчете. 

Утром президент Токаев дал 10 срочных поручений правительству, потребовав материально поддержать семьи погибших сотрудников, создать комиссии по оценке нанесенного протестующими ущерба и специальную следственную группу для расследования причин произошедшего.

Пресс-служба правительства сообщила, что в Казахстане на 180 дней вводится госрегулирование цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Для стабилизации ситуации с продовольственным оснащением вводят запрет на полгода на вывоз за рубеж крупного и мелкого рогатого скота, на 3 месяца – картофеля и моркови.

Ранее сообщалось, что на фоне митингов экс-президент республики Нурсултан Назарбаев намеревается улететь в Москву.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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