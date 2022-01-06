Климкин недоволен визитом Борреля в Донбасс

Бывший руководитель украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин всегда отличался неоднозначными и даже скандальными высказываниями. На сей раз он решил "послать" своего европейского коллегу Жозепа Борреля.

Политик, вероятно, остался недоволен стараниями представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности, предложив последнему вместо Донбасса отправиться в Крым. Климкин заявил, что послал бы Борреля на линию разграничения Незалежной и "оккупированного" российского полуострова. Свой призыв к коллеге из ЕС экс-министр иностранных дел разместил на своей странице в Facebook.

По мнению экс-главы МИД Украины, поездка руководителя европейской дипломатии на границу с Крымом имела бы большое значение для "Крымской платформы" (антироссийский саммит, организованный Незалежной – прим. автора).

Отметим, что Боррель с 4 по 6 января посещает подконтрольные Украине территории Донбасса. Меж тем, Климкин считает, что такие поездки стали уже обыденностью. Политик подчеркнул, что визит высокого гостя Евросоюза именно на крымскую границу лучше бы показала готовность Брюсселя "к сдерживанию" Москвы.

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