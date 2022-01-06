Путин предпринял меры через два дня с начала бесчинств

Россия поддержала решение стран ОДКБ ввести миротворческий контингент в Казахстан, перебросив туда две роты спецназа ВДВ. Это, как считает политтехнолог Марат Баширов, стало "решительным ответом" Владимира Путина, о котором он предупреждал ранее.

Напомним, президент утверждал, что пресечение "красных линий" заставит Москву предпринимать решительные действия для обеспечения собственной безопасности. В качестве недопустимых действий Путин называл расширение НАТО на восток и дестабилизацию ситуаций в соседних от России государствах.

Баширов полагает, что протестами в Казахстане Запад захотел проверить решимость Кремля в защите своих интересов. Российский президент, в свою очередь, ее подтвердил, отправив войска для стабилизации ситуации через два дня после начала бесчинств. Это, считает эксперт, стало возможно благодаря действиям Токаева, который объявил протестующих террористами, что позволило попросить помощи у ОДКБ.

"Модераторы бесчинств хорошо подготовились, но против армии у них нет ресурсов. Так что можно подводить определенную черту в этой истории", – пишет он.

Еще властям Казахстана предстоить вернуть управление Алматы и поймать организаторов протестов, в чем им, указывает Боширов, помогут спецслужбы ОДКБ и Китая.

Беспорядки в Казахстане произошли в первые дни 2022 года после вступления в силу закона о повышении цен на СПГ вдвое. Сперва граждане требовали отменить закон, а после переключились на свержение действующей власти. Казахи хотят добиться снятия неприкосновенности с бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.