Киеву без переговоров с Москвой придется закупаться по высокой цене в Европе

Сокращение транзита голубого топлива в Словакию и блокировка реверса из Венгрии являются серьезными ударами по политическому руководству Украины. Об этом заявил экономист Алексей Кущ.

Он поделился своим прогнозам относительного энергетического рынка Незалежной в колонке для издания "Главред". По мнению аналитика, потенциальная остановка транзита российского газа может быть связана с политикой Евросоюза.

Эксперт подчеркнул, что действия "Газпрома" по остановке реверса с помощью "Турецкого потока", а также сокращение прокачки голубого топлива в Словакию через украинскую территорию равносильны "ударам под дых". Причем, Киев, по его мнению, пострадал в результате действий Брюсселя.

Экономист отметил, что нынешние проблемы на рынке Незалежной ложатся в европейскую энергетическую концепцию. Кроме того, он подчеркнул, что на Украине делают вид, как будто не замечают происходящих событий.

Аналитик уверен, что газотранспортная система Украины перестала быть актуальной для других стран, которые делают все возможное для снижения стоимости углеводородов. По его словам, Берлин лоббирует проект "Северный поток-2", Анкара – "Турецкий поток", а Варшава интересуется норвежским и американским газом.

Только Незалежная вместо прямых переговоров с Россией о поставках голубого топлива занимается реверсом из других стран, считает эксперт. Он также отметил, что в результате этих действий Украина вместо дешевого российского может начать закупки "сверхдорогого" топлива из хранилищ Евросоюза.

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