США должны отказаться от абстрактного противостояния с Россией - WSJ

США должны отказаться от "абстрактного" противостояния с Россией - WSJ
Фото: pixabay.com
Действия США повышают напряженность в международных отношениях

Вашингтон занимается драматизацией своей внешней политики для получения морального превосходства в противостоянии с соперниками. Негативные отношения с другими странами американские власти могут выдавать как борьбу добра и зла. Об этом заявил профессор политологии Эндрю Лэтэм.

В статье для газеты The Wall Street Journal эксперт отметил, что абстрактные политические заявления США приводят только к излишней напряженности в международных отношениях. В частности, он обратил внимание на недавние заявления в прессе, где Россия, Китай и Иран называются автократиями, а Америка – демократией.

Политолог особенно подчеркнул, что в современном мире эти термины приобрели слишком много абстрактных значений. По его мнению, Белому дому не следует использовать абстракцию, чтобы объяснить американскому обществу планы России относительно Украины. Эксперт уверен, что Москва добивается нейтралитета Киева. 

Кроме того, профессор заявил, что американцы пользуются излишним морализаторством, описывая политические события. По его словам, это делается для того, чтобы выставить себя героями, а противников злодеями. Лэтем уверен, что абстрактные термины не несут в себя аналитической значимости, но зато усиливают драматичность ситуации.

Ранее The Wall Street Journal придумал способ заставить лидеров России и Китая уважать президента США. Джо Байдену предложили надавить на Иран по вопросу ядерного оружия. 

Источник: WSJ ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Политика немецкого правительства дала трещину из-за "Северного потока – 2"

В этом журналистам признался депутат

В Германии назвали срок сертификации "Северного потока - 2"

В Берлине не ждут скорейшего решения вопроса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей