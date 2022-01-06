Действия США повышают напряженность в международных отношениях

Вашингтон занимается драматизацией своей внешней политики для получения морального превосходства в противостоянии с соперниками. Негативные отношения с другими странами американские власти могут выдавать как борьбу добра и зла. Об этом заявил профессор политологии Эндрю Лэтэм.

В статье для газеты The Wall Street Journal эксперт отметил, что абстрактные политические заявления США приводят только к излишней напряженности в международных отношениях. В частности, он обратил внимание на недавние заявления в прессе, где Россия, Китай и Иран называются автократиями, а Америка – демократией.

Политолог особенно подчеркнул, что в современном мире эти термины приобрели слишком много абстрактных значений. По его мнению, Белому дому не следует использовать абстракцию, чтобы объяснить американскому обществу планы России относительно Украины. Эксперт уверен, что Москва добивается нейтралитета Киева.

Кроме того, профессор заявил, что американцы пользуются излишним морализаторством, описывая политические события. По его словам, это делается для того, чтобы выставить себя героями, а противников злодеями. Лэтем уверен, что абстрактные термины не несут в себя аналитической значимости, но зато усиливают драматичность ситуации.

Ранее The Wall Street Journal придумал способ заставить лидеров России и Китая уважать президента США. Джо Байдену предложили надавить на Иран по вопросу ядерного оружия.