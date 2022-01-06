Решение властей удовлетворило жителей

После массовых протестов жители города Актау заявили о прекращении мирных демонстраций. Граждане Казахстана подчеркнули, что удовлетворены решением властей.

Митингующие требовали отправить в отставку председателя Совбеза республики Нурсултана Назарбаева, который считается неформальным лидером страны. Президент Касым-Жомарт Токаев де-факто выполнил их условия.

На видео, опубликованном в телеграмм-канале RT, протестующие из Актау призывают соотечественников завершить митинги и расходиться, так как требования граждан выполнены.

По неподверженный информации, Назарбаев уже покинул Казахстан. Политолог Марат Баширов подчеркнул, что в этом случае можно говорить о завершении трансфера власти. Теперь ответственность за ситуацию в стране лежит исключительно на Токаеве, считает эксперт.

Подробности о протестах в Казахстане читайте в материале издания "Утро".