Рига объяснила поставки оружия Киеву гуманитарными соображениями

Рига объяснила поставки оружия Киеву гуманитарными соображениями
Фото: Arne Immanuel Bänsch/dpa/ www.globallookpress.com
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Латвия и другие страны Балтии единодушно договорились об отправке вооружения Украине. Поставки будут осуществляться под видом гуманитарного груза. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс во время встречи с послом Украины Александром Мищенко. 

Он заявил, что сторонам удалось согласовать содержание груза до отправления адресату – туда решили включить оружие и технику, поскольку Украина, по его словам, "имеет право и должна уметь защищаться". 

Пабрикс считает, что украинское государство помогает снижать напряженность у латвийских границ, уменьшая военную нагрузку страны, хотя и не является членом НАТО. 

"В этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает", – считает глава Минобороны. 

Он призвал другие европейские страны последовать их примеру, осуществив поставки вооружения на Украину. 

Ранее Германия заявила, что собирается пересмотреть законодательство по вопросам оружейных поставок в другие страны. В мае правительство Меркель заблокировало подобный жест для Украины по линии НАТО. Новые власти, в свою очередь, собираются ужесточить правила экспорта.

Источник: lms ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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