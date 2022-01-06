Незалежную поблагодарили за помощь с защитой латвийских границ

Латвия и другие страны Балтии единодушно договорились об отправке вооружения Украине. Поставки будут осуществляться под видом гуманитарного груза. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс во время встречи с послом Украины Александром Мищенко.

Он заявил, что сторонам удалось согласовать содержание груза до отправления адресату – туда решили включить оружие и технику, поскольку Украина, по его словам, "имеет право и должна уметь защищаться".

Пабрикс считает, что украинское государство помогает снижать напряженность у латвийских границ, уменьшая военную нагрузку страны, хотя и не является членом НАТО.

"В этом смысле она не союзник, но считается нашим союзником именно в том, что делает", – считает глава Минобороны.

Он призвал другие европейские страны последовать их примеру, осуществив поставки вооружения на Украину.

Ранее Германия заявила, что собирается пересмотреть законодательство по вопросам оружейных поставок в другие страны. В мае правительство Меркель заблокировало подобный жест для Украины по линии НАТО. Новые власти, в свою очередь, собираются ужесточить правила экспорта.