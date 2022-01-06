Тихановская осудила ввод сил ОДКБ в Казахстан

Тихановская осудила ввод сил ОДКБ в Казахстан
Светлана Тихановская. Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
продолжениеЛукашенко призвал жителей Казахстана встать на колени перед военными
Оппозиционерка призвала власти к диалогу с протестующими

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская негативно оценила решение ОДКБ о вводе в Казахстан миротворческого контингента. Политик заявила о праве граждан участвовать в акциях протестов.

Лидер белорусской оппозиции отметила в своем телеграмм-канале, что ввод сил ОДКБ равносилен вмешательству извне в дела суверенного государства. Однако здесь стоит подчеркнуть, что соответствующее решение было принято Советом коллективной безопасности только после обращения действующего президента Касыма-Жомарта Токаева.

Тихановская, политическая карьера которой началась с массовых протесов, уверена, что граждане Белоруссии не поддерживают решение СКБ ОДКБ об отправке миротворческих сил в Казахстан. Она также подчеркнула, что президент РБ Александр Лукашенко не обладает легитимностью и правом отправлять войска в другую страну. 

"Каждый беларус понимает, что потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать беларусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", – заявила Тихановская.

По словам оппозиционерки, казахи должны самостоятельно определить будущее своей родины. Кроме того, она призвала официальные власти РК начать диалог с протестующими и не допустить жертв среди населения.

Ранее сообщалось, что жители Актау перекрутили митинги, потому что удовлетворены отставкой Нурсултана Назарбаева. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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