Глава РБ выразил поддержку Токаеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на антиправительственные акции протестов, происходящие в Казахстане. Глава государства призвал жителей республики отказаться от дальнейших митингов и начать переговоры с официальными властями.

Политик подчеркнул, что действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев является очень умным, образованным человеком и дипломатом, с которым можно договориться. В ином случае ситуация может зайти слишком далеко, уверен глава РБ.

Лукашенко отметил, что среди протестующих могут быть разные люди, в том числе, бандиты. От имени белорусского народа глава государства призвал людей остановится.

Он обратил внимание граждан Казахстана, что другой страны у них не будет. По его словам, потом будет сложно восстанавливать "перевернутое" государство. Белорусский правитель призвал протестующих встать на колени перед военными, извиниться и перейти к переговорам с президентом республики.

Глава государства считает, что события в Казахстане стали уроком для Белоруссии. Как отмечает информагентство "БелТА", аналогичные события, по мнению Лукашенко, могли иметь место и в его стране.

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская осудила ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Она заявила, что Александр Лукашенко не обладает легитимностью, поэтому не имеет права вводить войска в другое государство.