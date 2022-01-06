Лукашенко призвал жителей Казахстана встать на колени перед военными

Лукашенко призвал жителей Казахстана встать на колени перед военными
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
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Глава РБ выразил поддержку Токаеву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на антиправительственные акции протестов, происходящие в Казахстане. Глава государства призвал жителей республики отказаться от дальнейших митингов и начать переговоры с официальными властями.

Политик подчеркнул, что действующий лидер страны Касым-Жомарт Токаев является очень умным, образованным человеком и дипломатом, с которым можно договориться. В ином случае ситуация может зайти слишком далеко, уверен глава РБ.

Лукашенко отметил, что среди протестующих могут быть разные люди, в том числе, бандиты. От имени белорусского народа глава государства призвал людей остановится.

Он обратил внимание граждан Казахстана, что другой страны у них не будет. По его словам, потом будет сложно восстанавливать "перевернутое" государство. Белорусский правитель призвал протестующих встать на колени перед военными, извиниться и перейти к переговорам с президентом республики.

Глава государства считает, что события в Казахстане стали уроком для Белоруссии. Как отмечает информагентство "БелТА", аналогичные события, по мнению Лукашенко, могли иметь место и в его стране. 

Ранее белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская осудила ввод миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Она заявила, что Александр Лукашенко не обладает легитимностью, поэтому не имеет права вводить войска в другое государство. 

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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