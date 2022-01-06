Экс-президент стал фигурантом уголовного дела против Медведчука

В одном из районных судов Киева в четверг, 6 января, началось судебное разбирательство по уголовному делу против бывшего украинского лидера Петра Порошенко. Прокуратура потребовала лишить политика всех финансовых активов и имущества.

Обвинение в государственной измене экс-президенту Незалежной предъявили еще в конце прошлого года, однако в декабре Порошенко уехал из страны, когда следствие попыталось вызвать его на допрос.

По данным источника издания "Страна", бывший глава государства является четвертым фигурантом так называемого "угольного дела", обвинения по которому также предъявлены оппозиционному парламентарию Виктору Медведчуку.

По итогам заседания Печерский районный суд Киева арестовал все имущество и активы Петра Порошенко в рамках уголовного дела о госизмене.

Отметим, что сам Порошенко на данный момент находится в Польше. Об этом рассказал адвокат политика Илья Новиков. Юрист подчеркнул, что экс-президент Незалежной лично не получал повестку от правоохранителей.

Напомним, что в новом году Порошенко подвергся троллингу со стороны подписчиков действующего президента Украины Владимира Зеленского. Политик выложил в соцсети фото с собакой по кличке Петя, чем вызвал бурную эмоциональную реакцию граждан.