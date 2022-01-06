Эксперт назвала решение ОДКБ по Казахстану беспрецедентным

Эксперт назвала решение ОДКБ по Казахстану беспрецедентным
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Россия и другие страны намерены стабилизировать ситуацию с протестами

Эксперт Российского совета по международным делам Юлия Никитина считает, что решение ОДКБ направить в Казахстан совместный миротворческий контингент стало беспрецедентным. Своим мнением она поделилась с РИА "Новости". 

По ее словам, это не подразумевает антитеррористической операции, а влечет за собой лишь попытку стабилизировать ситуацию в республике. 

"Это действительно беспрецедентное решение ОДКБ. Оно беспрецедентно по своей скорости принятия решения", – указала она.

Никитина привела в пример события в Киргизии в 2010 году, когда из-за проблем с принятием решения миротворцы от ОДКБ так и не были направлены в страну. Тогда Бишкек адресовал официальный запрос к Москву как к председателю организации, хотя это необходимо было сделать в секретариат.

Она указала, что ОДКБ создали для противодействия внешним угрозам, но в начале 2010-ых годов в Устав и многие другие документы были внесены изменения, согласно которым страны-члены могут оказывать помощь при внутренних кризисах и беспорядках в государствах организации. 

"Тут беспрецедентным является то, что решили отправить именно миротворческие силы, потому что в рамках ОДКБ есть и другие типы сил, например, Коллективные силы оперативного развертывания (КСОР), Коллективные силы быстрого реагирования для Центральной Азии. Но все эти силы состоят собственно из военнослужащих отдельных государств и вынуждены постоянно дислоцироваться", – заявила Никитина.

По ее словам, само название говорит о том, что операцию, которую будут проводить военные других государств, не будет носить антитеррористический характер. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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