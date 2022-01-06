В Турции полагают, что казахи пошли на поводу у Кремля

Страны ОДКБ отреагировали на просьбу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева оказать помощь республике. Россия в качестве поддержи отправила туда две роты спецназа ВДВ. Однако, как пишет турецкое издание Akit, Москва согласилась на такой шаг не из-за обязательств по договору стран организации – предварительно российская сторона выставила казахстанской власти ультиматум.

По данным источника издания, Россия потребовала признания Крыма, восстановления русского языка в качестве второго официального, а также предоставление РФ военных баз и автономию для русских меньшинств, приводит перевод "Газета.ру".

Ранее эксперт РСМД Никитина заявила, что решение ОДКБ по вводу миротворческого контингента стало беспрецедентым – так быстро меры по отправке войск в соседнее государство до этого не предпринимались.

Политолог Марат Баширов полагает, что обострение ситуации в Казахстане стало проверкой западных стран для Кремля – как быстро российская сторона может отреагировать на пресечение "красных линий".