Политик назвал Токаева формальной фигурой при Назарбаеве

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выделил две главные причины, из-за которых граждане Казахстана могли начать акции протестов. По мнению парламентария, жители республики были недовольны политическим и социальным аспектами жизни.

В эфире радио "Комсомольская правда" он отметил, что к "взрыву" общество привело повышение цен на газ, однако это было лишь поводом для начала демонстраций. В действительности же, по мнению лидера ЛДПР, граждан не устраивала система власти, при которой Нурсултан Назарбаев оставался неформальным главой государства.

Жириновский подчеркнул, что действующий президент представляет политическую команду своего предшественника. По его мнению, Касым-Жомарт Токаев является формальной фигурой. Он также заявил, что Назарбаев – несовременный руководитель, который долгое время правил еще в советском Казахстане.

Кроме того, на массовые акции, по мнению парламентария, могли повлиять социальные проблемы. Парламентарий обратил внимание на сильное расслоение в казахстанском обществе.

Отметим, что отставка Назарбаева была одним из главных требований протестующих. Президент Токаев, по заявлениям граждан, согласился выполнить это условие, однако митинги по стране не прекратились.

Ране глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей Казахстана остановить акции протестов и начать переговоры с официальными властями.