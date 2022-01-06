Альтернативы у Киева нет, считает парламентарий

Украинские власти должны в срочном порядке добиться возобновления прямого импорта российского газа. У страны отсутствуют реальные альтернативы, считает член парламента, представитель президентской фракции "Слуга народа" Олег Семинский, высказавшись таким образом на тему газового дефицита на Украине.

Политик твердно уверен, что законодательная власть должна оперативно сформировать рабочую группу, а также определить площадку для переговоров с представителями российского "Газпрома". В идеале политическое руководство страны заключит прямое соглашение с компанией в рамках открытого контракта по "понятной цене". Пока что Киев приобретает топливо у Словакии, а также в швейцарских офшорах с огромной наценкой.

Семинский заявил, что прекрасно осознает, в каких отношениях страна находится с Российской Федерацией. Однако другого выхода для Украины представитель Верховной рады не видит – страна не может пройти отопительный сезон. Ситуция с газом катастрофична. При балансе потребления в 33 миллиарда кубометров уровень добычи не дотягивает до двадцати млрд.

"И где его брать? Это только российский газ", – высказался украинский парламентарий в эфире канала "НАШ".

Семинский также уточнил, что считает необходимым назначить место для переговоров в одной из европейских стран.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что сокращение газового транзита в Словацию с блокировкой реверса, который идет из Венгрии, чревато для политического руководства Киева фатальными последствиями. Эксперт в сфере энергетики назвал политику Евросоюза "ударом под дых" для Украины.