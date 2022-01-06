Глава РБ объяснил решение о вводе войск ОДКБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя протесты в Казахстане, провел параллель между событиями в азиатской республике и Майданом на Украине. По мнению политика, в обоих случаях можно говорить о действиях западных спецслужб.

Глава государства отметил, что Незалежная в ее нынешней ситуации стала "подарком" для Америки. Он также коснулся прошлогоднего миграционного кризиса. По словам политика, белорусской границе происходили провокации, целью которых было вынудить власти на военный конфликт.

Лукашенко подчеркнул, что Казахстан тоже мог стать "подарком" для НАТО, поэтому возникла необходимость ввести коллективные силы ОДКБ.

Кроме того, глава государства рассказал, как принималось решение руководством Совета коллективной безопасности. По словам Лукашенко, лидеры ОДКБ проводили совещание всю ночь со среды на четверг, 6 января. Он также отметил, что в Казахстан направлен миротворческий контингент из России и Белоруссии. Политик считает, что протестующие захватили аэропорты, чтобы помешать переброске военных.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал две главные причины, приведшие к протестам в Казахстане. По мнению депутата, граждан не устраивала политическая и социальная система страны.