Глава республики предупредил, что никаких переговоров с убийцами не будет

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ о применении огня на поражение. Глава республики заявил, обращаясь к нации на русском языке, что боевики используют оружие против мирного населения, поэтому никакие переговоры с радикальными элементами, уничтожающими граждан, неприемлемы.

В телеобращении к соотечественникам лидер подчеркнул, что в самое ближайшее время правоохранители "уничтожат бандитов". Вместе с тем Токаев выразил благодарность президентам стран Организации Договора о коллективной безопасности, отдельно поблагодарил главу РФ Владимира Путина за оперативное привлечение сил ОДКБ по поддержанию порядка в Казахстане.

По словам Токаева, только Алма-Ата столкнулась с нападением двадцати тысяч боевиков, у которых имелся четкий порядок по атаке города. Радикальные элементы отказываются складывать оружие, продолжая совершать преступления.

"Кто из них не сдастся, будет уничтожен", – высказался Токаев.



Террористы, отметил президент, действовали слаженно и жестоко, преследуя цели по захвате военных, административных и социальных объектов. В настоящее время Комитет нацбезопасности республики вместе с Генпрокуратурой разбирается в деталях диверсий. Президент допустил, что подготовкой боевиков занимался единый командный пункт, который и руководил террористами.

В связи со стабилизацией обстановки в стране возобновляется работа Интернет-связи в отдельных субъектах Казахстана в определенные промежутки времени.

Напомним, днем ранее Министерство внутренних дел обратилось к вооруженным с последним предупреждением, указав, что отказавшихся сдать оружие ждет смерть.