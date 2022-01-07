Граждан убедительно просят не выходить из дома

Правоохранительные органы предупредили о начале проведения контртеррористической операции в административном центре Алматинской области Талдыкорган. В настоящее время боевики отступают туда из Алма-Аты.

По громкоговорителям местных жителей попросили не выходить из дома, а также находиться на безопасном расстоянии от мест зачисток.

"В городе начинается антитеррористическая операция! Убедительная просьба находиться на безопасном расстоянии", – говорится по громкой связи.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в Алматинской области чрезвычайного положения в связи с угрозой безопасности мирного населения. Режим ЧП действует в регионе, а также ряде субъектов республики, до 19 января.

В Алматинской области с 23:00 до 7 утра установлен комендантский час. На время режима ЧП действует областная комендатура, главой учреждения назначен руководитель департамента областной полиции Серик Кудебаев. В области усилена охрана общественного порядка, действуют ограничения на свободу передвижения, включая транспорт. Въезд и выезд из региона ограничен. Запрещены проведения мирных собраний, забастовок и массовых мероприятий, а также продажа оружия и боеприпасов.

В ходе телеобращения к нации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал, что приказал силовикам открывать по боевикам огонь на поражение. В своей речи глава республики заявил, что власти не собираются вести переговоров с террористами. Лишь Алма-Ата столкнулась с нападением 20 тысяч боевиков, действовавших с целью захвата социальных, административных и военных объектов. Отказавшихся сдаться властям ждет уничтожение, подчеркнул президент.