Ситуация в стране стабилизируется

Кое-где на улицах Казахстана еще идут спецоперации и расчищают улицы. Так, в Алма-Ате всю ночь с 7 на 8 января шла стрельба, местный аэропорт не работает.

Утром, 8 числа, стрельба в городе продолжилась, сообщает телеграм-канал Shot. Уточняется, что террористы могут быть одеты в форму силовиков. Местный житель показал разрушенные улицы города. Все магазины вскрыты и обворованы.

"Аэрофлот", тем временем, отменил все рейсы в Казахстан на субботу.

По всей стране задержаны 4404 человека за участие в протестах. Среди них есть иностранцы, сообщило местное МВД. Железнодорожные перевозки полностью восстановили. Ущерб для страны, в том числе для бизнеса, от беспорядков оценили в 202 млн долларов. В Аламе-Ате есть проблемы с продуктами, АЗС не работают. Мобильный интернет стал работать более стабильно.

В стране 6 января, как стало известно, задержан бывший руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Чиновника подозревают в госизмене. Пресс-служба ведомства не стала раскрывать подробности. Масимов за несколько часов до задержания сидел на заседании совбеза, обсуждавшего беспорядки.

Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, он на связи с главой страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом поведала пресс-служба бывшего президента страны в Twitter, тем самым опровергнув данные о его нахождении в Китае. Также Назарбаев призвал страну сплотиться вокруг Токаева.

В Ивановской области военные и техника ВДВ из состава миротворцев ОДКБ начали погрузку, чтобы отправиться в соседнюю страну. Планируется, что будет 20 рейсов. Переправят военных и технику самолеты Ил-76. Миротворцы ОДКБ уже начали исполнять "охранные функции" в Нур-Султане, что позволило отправить местных правоохранителей в Алматы.