Протесты напоминают "цветную революцию"

В протестах Казахстана можно разглядеть классические признаки "цветной революции". Ее спланировали, затем ей управляли из Запада. С таким заявлением выступил экс-дипломат из Канады Патрик Армстронг.

Экс-чиновник Канады подчеркнул, что изначально причины для возмущения у народа были. Однако организаторы "цветной революции" вовремя спохватились и начали управлять беспорядками. В Казахстане, по его словам, о "цветной революции" говорят – группировки с оружием наперевес и лидер, который не находится в стране. Также примечателен тот факт, что среди выставленных требований звучал пункт об отстранении от России и что в стране много иностранных НКО.

Любопытно, что протесты вспыхнули на фоне грядущих через несколько дней переговоров России и США с НАТО. Армстронг в разговоре с РИА "Новости" задал риторический вопрос, а не хочет ли кто-то сорвать переговоры по гарантиям безопасности.

Впрочем, экс-сотрудник Агентства по международному развитию США Паоло фон Ширах не согласен с коллегой. Он полагает, что протесты – это спонтанное выступление "голодных и злых".

Ранее Владимир Жириновский раскрыл причины протестов в Казахстане. За тем, что происходит в стране, следит "Утро". Подробности – в нашем материале.