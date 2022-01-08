Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане

Канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане
Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Протесты напоминают "цветную революцию"

В протестах Казахстана можно разглядеть классические признаки "цветной революции". Ее спланировали, затем ей управляли из Запада. С таким заявлением выступил экс-дипломат из Канады Патрик Армстронг.

Экс-чиновник Канады подчеркнул, что изначально причины для возмущения у народа были. Однако организаторы "цветной революции" вовремя спохватились и начали управлять беспорядками. В Казахстане, по его словам, о "цветной революции" говорят – группировки с оружием наперевес и лидер, который не находится в стране. Также примечателен тот факт, что среди выставленных требований звучал пункт об отстранении от России и что в стране много иностранных НКО. 

Любопытно, что протесты вспыхнули на фоне грядущих через несколько дней переговоров России и США с НАТО. Армстронг в разговоре с РИА "Новости" задал риторический вопрос, а не хочет ли кто-то сорвать переговоры по гарантиям безопасности. 

Впрочем, экс-сотрудник Агентства по международному развитию США Паоло фон Ширах не согласен с коллегой. Он полагает, что протесты – это спонтанное выступление "голодных и злых". 

Ранее Владимир Жириновский раскрыл причины протестов в Казахстане. За тем, что происходит в стране, следит "Утро". Подробности – в нашем материале. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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