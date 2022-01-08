Говорили долго: Путин созвонился с Токаевым

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Казахстане

В субботу, 8 января, состоялся продолжительный разговор президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. 

Лидер казахов рассказал российскому коллеге о ситуации в его стране. Также Токаев поблагодарил ОДКБ, в особенности Россию, за оказанную помощь. 

Президенты обменялись мнениями о том, как действовать дальше. 

Президент Казахстана выступил с предложением провести в ближайшие дни онлайн-саммит ОДКБ. Путин идею поддержал. 

О последних новостях из Казахстана читайте в нашем материале. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Граждане Казахстана добились отставки Назарбаева

Решение властей удовлетворило жителей

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей