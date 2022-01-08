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В субботу, 8 января, состоялся продолжительный разговор президента России Владимира Путина с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.
Лидер казахов рассказал российскому коллеге о ситуации в его стране. Также Токаев поблагодарил ОДКБ, в особенности Россию, за оказанную помощь.
Президенты обменялись мнениями о том, как действовать дальше.
Президент Казахстана выступил с предложением провести в ближайшие дни онлайн-саммит ОДКБ. Путин идею поддержал.
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