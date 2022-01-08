Однако отказываться от рестрикций США не намерены

В администрации президента США Джо Байдена продолжают обсуждать санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Однако Белый дом в своих размышлениях касается и вопроса того, как рестрикции повлияют на самих американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Так, среди возможных мер обсуждаются санкции против "Газпрома" и Банка России. В случае если США ударят по ним, то это всколыхнет экономику их страны и мировую в целом. Стоимость газа возрастет, объемы торговли станут в разы меньше, как и поток инвестиций в Европе.

Телеканал уточняет, что Белый дом боится, что в итоге "бумерангом" эти рестрикции аукнутся США в момент выборов нового президента. И речь идет не только об ударах по экономике, но и о хакерских атаках на объекты критической инфраструктуры США.

Впрочем, американцы уверены, что негативное влияние на их страну окажется куда меньше, чем на Россию. Поэтому отказываться от экстремальных мер против Москвы в случае нападения на Украину Вашингтон не будет. В Белом доме считают, что США совместно с ЕС справятся с ударом, а вот Россия – нет.

К слову, эксперты уже говорят о том, что Европа расплачивается за попытку навредит "Газпрому".