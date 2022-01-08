Вашингтон опасается последствий экстремальных санкций против Москвы

Вашингтон опасается последствий экстремальных санкций против Москвы
Фото: imageSPACE/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Однако отказываться от рестрикций США не намерены

В администрации президента США Джо Байдена продолжают обсуждать санкции против России в случае "вторжения" на Украину. Однако Белый дом в своих размышлениях касается и вопроса того, как рестрикции повлияют на самих американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Так, среди возможных мер обсуждаются санкции против "Газпрома" и Банка России. В случае если США ударят по ним, то это всколыхнет экономику их страны и мировую в целом. Стоимость газа возрастет, объемы торговли станут в разы меньше, как и поток инвестиций в Европе. 

Телеканал уточняет, что Белый дом боится, что в итоге "бумерангом" эти рестрикции аукнутся США в момент выборов нового президента. И речь идет не только об ударах по экономике, но и о хакерских атаках на объекты критической инфраструктуры США. 

Впрочем, американцы уверены, что негативное влияние на их страну окажется куда меньше, чем на Россию. Поэтому отказываться от экстремальных мер против Москвы в случае нападения на Украину Вашингтон не будет. В Белом доме считают, что США совместно с ЕС справятся с ударом, а вот Россия – нет. 

К слову, эксперты уже говорят о том, что Европа расплачивается за попытку навредит "Газпрому". 

Источник: CNN ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Граждане Казахстана добились отставки Назарбаева

Решение властей удовлетворило жителей

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей