Экс-советник Назарбаева высказался о причине его исчезновения

Экс-советник Назарбаева высказался о причине его исчезновения
Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Политик хотел бы выступить с публичным заявлением, но не может

К развитию ситуации в казахском государстве приковано внимание всего мира. Захлестнувшие страну беспорядки вызывают серьезные опасения у соседних держав. Также многие задаются вопросом, почему в такой сложный период ничего не слышно от бывшего главнокомандующего Казахстана Нурсултана Назарбаева. Пролить свет на сложившуюся ситуацию попытался его экс-советник Ермухамет Ертысбаев.

По мнению государственного деятеля, Назарбаев был бы рад обратиться к своему народу, но не может из-за резкого ухудшившегося состояния здоровья. Бывший советник уверен, что 81-летний экс-глава государства серьезно болен и не имеет физической возможности выступать на публике.

Также Ертысбаев убеждает общественность, что именно из-за болезни Назарбаева страну захлестнули беспорядки. Мол, как только здоровье бывшего главнокомандующего пошатнулось, ненавистники действующей власти резко активизировались и начали раскачивать ситуацию в стране. Экс-советник уверен, что провокаторы, которые подняли бучу в государстве, хотят свергнуть нынешнего казахского президента Касыма-Жомарта Токаева.

Впрочем, политический деятель особо подчеркнул, что никаких достоверных сведений о болезни Назарбаева у него нет. Заявление о тяжелом состоянии бывшего казахского лидера Ертысбаев назвал своим личным мнением.

Напомним, недавно о ситуации в Казахстане высказался известный юморист Азамат Мусагалиев. Комика ужасают погромы и мародерство, которые происходят на улицах страны.

Источник: Атамекен бизнес ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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