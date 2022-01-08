Политолог раскрыл задумку террористов по госперевороту в Казахстане

Политолог раскрыл задумку террористов по госперевороту в Казахстане
Фото: GTW/ imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Заговорщики планировали захватить Алма-Аты

Террористы хотели устроить в Казахстане госпереворот и сделать столицей Алма-Ату при помощи бывшего руководства Комитета национальной безопасности. Так считает местный политолог Уразгали Сельтеев. 

Эксперт считает, что есть две версии событий. Комитет мог "крышевать" весь процесс появления в Казахстане боевиков, либо совместно с внутриэлитной группой стал участником организации госпереворота. 

КНБ не мог не зафиксировать проникновение в страну иностранцев с экстремистскими наклонностями.

Сельтеев четко увидел попытку захватить Алма-Аты и сделать из города столицу страны. По его словам, так заговорщики могли запугать людей и спровоцировать их выйти на улицы. Ведь в городе много маргинальных масс: самозанятых, которые зарабатывают сезонно и которым нечего терять. 

Политолог считает, что казахские силовики и силы ОДКБ среагировали быстро и эффективно. Задержанный по подозрению в госизмене экс-глава КНБ Карим Масимов, по словам эксперта, сделал из ведомства "супермонстра". В руках КНБ оказалось очень много функций – под руководством ведомства находится и погранслужба, и внешняя разведка, и многие другие структуры. Теперь властям стоит реорганизовать КНБ, считает Сельтеев. 

Ранее "Утро" рассказывало, что происходит в Казахстане. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

Граждане Казахстана добились отставки Назарбаева

Решение властей удовлетворило жителей

Молдавия сообщила о новом решении "Газпрома" по поставкам газа

Досрочный платеж за прошлый месяц не принес желаемого результата

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей