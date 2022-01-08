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Террористы хотели устроить в Казахстане госпереворот и сделать столицей Алма-Ату при помощи бывшего руководства Комитета национальной безопасности. Так считает местный политолог Уразгали Сельтеев.
Эксперт считает, что есть две версии событий. Комитет мог "крышевать" весь процесс появления в Казахстане боевиков, либо совместно с внутриэлитной группой стал участником организации госпереворота.
КНБ не мог не зафиксировать проникновение в страну иностранцев с экстремистскими наклонностями.
Сельтеев четко увидел попытку захватить Алма-Аты и сделать из города столицу страны. По его словам, так заговорщики могли запугать людей и спровоцировать их выйти на улицы. Ведь в городе много маргинальных масс: самозанятых, которые зарабатывают сезонно и которым нечего терять.
Политолог считает, что казахские силовики и силы ОДКБ среагировали быстро и эффективно. Задержанный по подозрению в госизмене экс-глава КНБ Карим Масимов, по словам эксперта, сделал из ведомства "супермонстра". В руках КНБ оказалось очень много функций – под руководством ведомства находится и погранслужба, и внешняя разведка, и многие другие структуры. Теперь властям стоит реорганизовать КНБ, считает Сельтеев.
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