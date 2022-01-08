Самопровозглашенный верховодец потребовал ввести санкции против казахских властей

Сейчас все мировое пространство пристально следит за происходящим в казахском государстве. Страну захлестнула мощная волна беспорядков. На этом фоне некоторые деятели пытаются прибавить себе вес и выступают с провокационными заявлениями. Так, давно сбежавший из Казахстана банкир Мухтар Аблязов объявил себя лидером оппозиционеров и попросил Запад ударить санкционной дубиной по действующим казахским властям.



Такое смелое заявление бывший глава "Банка Туран Алем" сделал с безопасного расстояния. В последнее время он проживает на территории французского государства, где чувствует себя, как дома. Судя по всему, казах размечтался о сомнительной славе таких деятелей, как Светлана Тихановская. Недавно Аблязов призвал Соединенные Штаты Америки и Европейский союз ввести санкционные ограничения против руководства Казахстана.

Банкир похвастался, что отправил письменное обращение главе Америки и европейским лидерам. Свое стремление новоиспеченный политик объясняет тем, что в Казахстане якобы произошла не "цветная революция", а было продемонстрировано истинное волеизъявление народа. При этом Аблязов решил сравнить ситуацию в родном государстве с событиями в Незалежной.

"Наша страна – не Украина, где у других стран есть свои интересы", – объявил банкир.

Беглец настаивает, что никакие внешние кураторы не прикладывали свои руки к беспорядкам в Казахстане. Видимо поэтому, в понимании Аблязова, европейцы и американцы должны поддержать казахов.

К слову, недавно опытный канадский дипломат объяснил беспорядки в Казахстане. По мнению эксперта, в протестах явно видны признаки "цветной революции".