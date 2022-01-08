Раскрыта причина недовольства США из-за появления российских войск в Казахстане

Раскрыта причина недовольства США из-за появления российских войск в Казахстане
Фото: www.pixabay.com
Американцы, как всегда, пекутся о собственных интересах

Погрязший в протестных выступлениях Казахстан стал одной из основных тем мировой повестки. Официальный Нур-Султан запросил помощь у союзников по ОДКБ и заручился их поддержкой. Однако некоторых игроков международной арены весьма печалит переброска российских военнослужащих на территорию Казахстана. По какой причине распереживались американцы, объяснил опытный политолог Андрей Суздальцев.

Эксперт напомнил, что практически в каждой мало-мальски крупной и развитой стране у Соединенных Штатов Америки есть собственные интересы. Разумеется, богатый энергетическими ресурсами – нефтью и голубым топливом – Казахстан представляет особую ценность для американцев, которые с большой радостью пользуются этими благами природы. При этом вашингтонская администрация рассматривает Россию как сильную конкурентку и не хочет допускать, чтобы наша страна пришла на казахскую территорию.

Суздальцев отметил, что львиная доля казахского экспорта принадлежит крупнейшим западным бизнесменам. Немудрено, что они начали бить тревогу и привлекли к защите своих интересов власть имущих. Американцы уверены, что если представители России сумеют закрепиться в Казахстане, то в будущем захотят остаться на территории этого государства и только усилят свое влияние на страну. Привыкший считать себя хозяином мира Вашингтон не готов мириться с таким развитием событий.

Напомним, недавно Суздальцев заявил, что в организации беспорядков в Казахстане замешаны украинские спецслужбы. Эксперт напомнил, что агенты с Незалежной давно готовили почву для недовольства, а также активно настраивали казахов против Российской Федерации.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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