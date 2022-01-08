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Россия и Китай договорились о строительстве газопровода "Сила Сибири – 2". Труба будет качать столько же голубого топлива, сколько может транспортировать "Северный поток – 2". Такой расклад очень беспокоит Европу. Об этом заявила обозреватель The Telegraph Рейчел Миллард.
Журналистка поражается, Брюссель и Лондон не обратили внимание на новость о строительстве газовой магистрали, потому что были заняты борьбой с "СП-2". И зря, считает она. Новая труба может сделать Европу еще более зависимой от России, увеличив возможности Москвы влиять на энергетический рынок в свою пользу.
Россия поставляет газ в Китай, добывая его в Восточной Сибири. Новая магистраль может получать голубое топливо из месторождений на Ямале, оттуда газ также идет в Европу. Эксперты переживают о том, как это скажется на поставках в ЕС.
Аналитики указывают, что у России хватит газа и для Европы, и для Китая. Однако Москва может отдать предпочтение сотрудничеству с Пекином, как с покупателем, готовым заплатить больше. Китай, как известно, любит долгосрочные контракты с ценой, привязанной к стоимости нефти. К тому же, Поднебесной требуется много голубого топлива.
Эксперты призывают Европу тоже заключить с Россией долгосрочные контракты, чтобы больше не оказаться в такой ситуации, как в этот отопительный сезон, когда топлива не хватает, а цены на газ бьют все исторические рекорды.
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