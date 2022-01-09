Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Казахстан после подавления протестов рискует остаться под серьезным давлением как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому его необходимо пригласить в Союзное государство с Россией и Белоруссией, считает глава информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил" Юрий Воскресенский.

Политолог заявил, что ни одна западная методичка по проведению революций не могла бы сработать без внутренних причин – из-за чего однозначно утверждать, что к происходящему в Казахстане приложили руку внешние силы нельзя.

По его словам, казахстанские граждане перманентно бастуют с 2008 года, поскольку получают крайне низкие зарплаты, работая на ключевых ресурнодобывающих предприятиях страны.

Воскресенский считает, что в ближайшее время Касым-Жомарт Токаев столкнется с невиданным до этого давлением изнутри страны и извне. В такой ситуации Казахстану выгодней всего было бы вступить в Союзное государство.

"Было бы замечательно, если бы президент Белоруссии пригласил Казахстан официально, или президент России, или оба президента, вступить в наш союз", – приводит его слова РИА "Новости".

В США уже заявили, что русские, единожды войдя в страну, рискуют остаться там навсегда – так американский госсекретарь Блинкен отреагировал на помощь ОДКБ Казахстану. По словам экспертов, Вашингтон обеспокоен вероятностью потери казахстанского экспорта ресурсов из-за России.