Происходящее в Казахстане назвали войной сторонников двух президентов

Происходящее в Казахстане назвали войной сторонников двух президентов
Фото: akorda. kz/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мужчины в полицейской форме начали стрелять друг по другу

С начала года в Казахстане не прекращаются массовые акции протеста, постепенно превратившиеся из мирных выходов на улицы в бесчинства. Официальные власти утверждают, что в происходящем виноваты внешние силы, намеревающиеся подорвать стабильность внутри страны, однако многие эксперты с такой точкой зрения не согласны.

Как пишет Readovka, ситуация в Казахстане все больше напоминает бои между силовиками. Ранее МВД страны сообщило, что радикалы начали нападать сотрудников полиции, курсантов, чтобы переодеться в ведомственную форму и продолжить под прикрытием заниматься разгромом. 

"Одновременно вооружённые преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан", – указал глава ведомства Ерлан Тургумбаев.

После в качестве условного знака сотрудники МВД стали помечать себя белыми повязками на руке, чтобы случайно не подстрелить своих. Подобное, считают авторы телеграм-канала, может означать начало активной фазы противостояния между сторонниками бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева и нынешнего Касым-Жомарта Токаева. 

Сейчас президент параллельно исполняет обязанность председателя Совбеза страны после того, как, по официальному заявлению, Назарбаев по собственному желанию передал пост. Его пресс-секретарь отдельно подчеркнул, что оба лидера всегда были на одной стороне. По неофициальной информации, экс-глава республики на фоне протестов улетел в Китай.

Источник: Readovka
Роман ИГНАТОВ
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