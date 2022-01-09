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Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась
Фото: pixabay.com
Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва разочарована сигналами из Вашингтона и Брюсселя в преддверии предстоящего саммита в Женеве. Об этом пишет РИА "Новости". 

По его словам, Россия хочет от стран НАТО юридических и правовых гарантий нерасширения на восток, а также ликвидации того, "что альянс насоздавал" под влиянием антироссийских фобий. 

Из-за высказываний, которые ранее звучали со стороны официальных представителей США и Евросоюза, отметил Рябков, ожидать существенного прогресса от предстоящего саммита было бы наивно. 

"Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз, не давая возможности коллегам из США и НАТО это все затормозить, погрузить в обсуждения бесконечные одних и тех же сюжетов", – приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, накануне Белый дом назвал Россию главной угрозой европейской безопасности. Госсекретарь США Блинкен прокомментировал ввод солдат ОДКБ в Казахстан, указав, что обычно после такого русские из стран не уходят. Позже американская пресса опубликовала перечень предполагаемых мер Вашингтона в случае вторжения России на Украину – они собираются в считанные часы ограничить поставки высокотехнологичных устройств российской стороне. 

Переговоры НАТО с РФ по предложенным российской стороной гарантиям безопасности пройдут 12 января в Женеве. 

Роман ИГНАТОВ |
Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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