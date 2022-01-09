Американцы не хотят заниматься проблемами незалежных

Все последние годы "украинский вопрос" остается важной темой мировой повестки. Крупные игроки международной арены продолжают громкие высказывания по поводу сложившейся в Незалежной ситуации. Однако, по мнению известного французского журналиста, вашингтонская администрация больше не хочет заниматься этим вопросом.



Сильфи Кофман убежден, что у Соединенных Штатов Америки есть задачи поважнее. Сейчас все внимание Белого дома сосредоточено на противостоянии Китайской Народной Республике. Именно поэтому американцы с радостью готовы отдать Украину на откуп Германии и Франции. Вашингтон устроит, если проблемы с Незалежной будут решать Берлин, Париж и Москва.

В то же время, активные действия Российской Федерации, которая требует предоставить ей гарантии безопасности, а также, по мнению западных деятелей, разместила войска на украинской границе, серьезно обескуражили США. Теперь американские власти находятся в достаточно сложной ситуации. Французский журналист считает, что они хотели бы забыть об Украине, как о страшном сне, однако вынуждены как-то реагировать на решительные действия России.

Также француз пребывает в уверенности, что наша страна является загнивающей державой среднего уровня. Мол, обычно Вашингтон взаимодействует с мощными государствами, поэтому ему сложно адаптироваться к работе с такой среднеслабой страной. От того-то, по мнению европейца, все беды.

К слову, недавно была раскрыта причина недовольства США из-за появления российских войск в Казахстане. Всем известно, что американцы имеют собственные интересы в большинстве крупных стран.