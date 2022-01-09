Бишкек направил Нур-Султану ноту протеста

Задержанный гражданин Киргизии, который на опубликованном казахстанскими гостелеканалами видео признавался, что приехал на протесты за $200, оказался известным в стране джазовым музыкантом. Позже его родственники рассказали, что Викрам Рузахунов поехал в Казахстан 2 января после приглашения выступить, но затем перестал выходить на связь.

Глава Госкомитета Нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что задержанием предполагаемого террориста некоторые сотрудники спецслужб, видимо, хотели выслужится – в действительности джазмен никакой опасности не представляет.

"Я еще раз говорю, как глава спецслужб нашей страны, ответственно заявляю, он не мог быть привлечен, как террорист. Может быть, просто он оказался не в то время не в том месте", – приводит его слова РИА "Новости".

После видео с избитым музыкантом возле здания посольства Казахстана в Киргизии начали собираться протестующие с требованием немедленно освободить Рузахунова.

На фоне сложившейся ситуации власти Киргизии отправили в Казахстан ноту протеста из-за задержания музыканта, передают "Известия".

Родственники артиста полагают, что Рузахунова избивали и удерживали в неизвестном месте, после чего он дал признательные показания.