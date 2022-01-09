Украинцы боятся предстоящих переговоров США и России

В последнее время украинцы стали настоящими виртуозами в сфере сомнительных политических перфомансов. В этот раз они решили устроить новое шоу, посвященное предстоящим переговорам Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Особо активные незалежные собрали целый митинг на одной из центральных площадей Киева.



Таким образом украинские общественные деятели отреагировали на то, что уже завтра, 10 января, в Женеве состоится двухсторонняя встреча представителей вашингтонской администрации и Кремля. Данное мероприятие посвящено обсуждению гарантий безопасности, которые Россия потребовала от американцев и блока НАТО.

Некоторые незалежные уверены, что во время обсуждений могут быть затронуты интересы украинского государства. Известно, что представители киевских властей всеми силами пытаются пробраться в состав Североатлантического альянса. Разумеется, такое положение вещей не устраивает Россию, которая не желает видеть на своих рубежах натовские пушки.

Активисты собрались на Михайловской площади. Митингующие объявили, что посвящают свое выступление призыву сказать "нет" российскому лидеру Владимиру Путину. Мол, мировые лидеры не должны "идти на поводу" у России – им следует, в первую очередь, подумать о судьбе Незалежной.

К слову, недавно опытный французский эксперт заявил, что шокированные маневром Путина Соединенные Штаты Америки отвернулись от Украины.