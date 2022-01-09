Происходящее в стране белорусские власти используют в собственных целях

Политолог Павел Мацукевич полагает, что беспорядки в Казахстане могут оказать влияние на предстоящую конституционную реформу в Белоруссии. Своим мнением он поделился с UDF.

Новый проект конституции дает ему два варианта правления: остаться президентом еще на два срока, либо возглавить ВНС, сохранив ключевые полномочия. Передавать свою власть кому-либо он не собирается.

При этом Мацункевич полагает, что Лукашенко стал одним из главных режиссеров ввода миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан. Если раньше законодательство Белоруссии не предусматривало участия военных в зарубежных конфликтах, то сейчас эту ситуацию исправили.

"Думаю, Лукашенко видел и видит в ОДКБ инструмент защиты правящих элит в кризисах, подобных теперешнему в Казахстане", – считает эксперт.

При этом, считает он, кризис в Казахстане стал "рождественским подарком" Лукашенко, поскольку сейчас в Минске происходящие события используют в качестве аргумента для подтверждения риторики президента.

"Ведь Лукашенко уже полтора года на всех площадках и саммитах твердит, что белорусские протесты были инспирированы Западом и Беларусь, как форпост евразийства, лишь первой приняла этот удар. Теперь, по версии белорусский властней, очередь дошла до Казахстана", – указывает Мацункевич.

Лидер рассматривает ОДКБ как один из инструментов защиты режима в будущем, считает эксперт.

Ранее в Белоруссии предложили принять Казахстан в Союзное государство с Россией.