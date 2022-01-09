Журналист откровенно высказался о происходящем в Незалежной

Ситуация в украинском государстве давно напоминает трагикомедию. После того, как страну возглавил бывший комик и звезда юмористических сериалов Владимир Зеленский, дела Украины пошли еще хуже. Многие убеждены, что реальная власть в государстве давно не принадлежит главнокомандующему. Своим мнением на этот счет поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон.



Стоит отметить, что здравомыслящее большинство убеждено: Украина находится под контролем западных кураторов. В то же время именитый телеведущий придерживается несколько иной позиции. Гордон считает, что Незалежной верховодит все же украинец, однако не Зеленский. По мнению Дмитрия, реальным лидером страны является глава президентской администрации Андрей Ермак.

"Ермак является фактическим президентом страны", – объявил скандально известный публицист.

Гордон обратил внимание, что с таким странным распределением сил Украина столкнулась впервые. Еще никогда начальники президентских офисов не концентрировали в своих руках реальную власть в стране. Однако Ермак оказался выдающимся деятелем, который смог подмять под себя всю страну.

При этом Дмитрий считает, что у этого государственного деятеля есть все шансы получить официальное звание главнокомандующего Незалежной. Ермак вполне может заявить о своей претензии на высокое кресло во время следующей президентской гонки.

Любопытно, что недавно супруга Дмитрия Алеся Бацман заявила, что в какой-то момент влиятельные лица собирались сделать президентом Украины Верку Сердючку.