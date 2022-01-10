Ее совершают многие аналитики

Бывший сотрудник ЦРУ Джордж Биби признался, что Запад совершает большую ошибку при анализе политики нашей страны. По его словам, немало аналитиков считают, будто Россия и СССР – практически одно и то же. Однако сравнение РФ и Советского Союза не является оправданным. Как и утверждение о том, что Москва желает конфронтации с демократическими государствами.



Стремление к безопасности Биби назвал "традиционной одержимостью" нашей страны. И на то есть причина – Москва стремится отогнать врагов от своих границ после вторжений в страну недружественно настроенных соседей.

Между тем российская сторона не раз напоминала о миролюбивой внешней политике. Так, в декабре президент РФ Владимир Путин отреагировал на раздуваемые западной прессой слухи о вторжении на Украину, которое якобы готовит Москва. Он напомнил, что Россия не стремится к конфликтам с другими государствами. Однако никто не может отказать нашей стране в праве обеспечить собственную безопасность.