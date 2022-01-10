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Беспорядки в Казахстане вызываны гибридной атакой террористических групп, которые преследовали стремились к дестабилизации конституционного строя для государственного переворота, считает госсекретарь республики Ерлан Карин.
Чиновник также заявил, что конкретную информацию о лицах, стоявших за атаками и беспорядками в стране, дадут спецслужбы, уточняет RT.
Государственный секретарь также считает, что в заговоре принимали участие как иностранцы, так и граждане Казахстана. В сговоре замешаны представители местного криминалитета и ударных террористических групп, которые грамотно воздействовали информационным способом, передает РИА ФАН.
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