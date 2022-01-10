В Казахстане найдены мертвыми сразу двое высокопоставленных сотрудников силовых ведомств

В Казахстане найдены мертвыми сразу двое высокопоставленных сотрудников силовых ведомств
Фото: GTW/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
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Проводится досудебное расследование

В Казахстане скончались два высокопоставленных сотрудника из силовых структур республики. В настоящее время проводится досудебное расследование. 

Так, в Комитете национальной безопасности сообщили, что 10 января в Нур-Султане обнаружили мертвым полковника КНБ Азамата Ибраева. Тело находилось во дворе дома по месту жительства самого покойного. Травмы офицера характерны для падения с высоты.

В этот же день стало известно о смерти генерала Жаната Сулейманова, возглавлявшего департамент полиции в Жамбылской области. Как пишет РИА "Новости", после вспыхнувших в республике беспорядков в отношении высокопоставленного чиновника возбудили уголовное дело. Его тело обнаружили в Таразе. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти, проводится досудебное расследование.

По информации издания, ссылающегося на ряд казахстанских медиа, причиной смерти Сулейманова могло стать самоубийство.

Днем ранее в СМИ появилась информация об обстреле, под который попал исполняющий обязанности мэра Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев. 5 января, после зачистки центра города силовиками, и.о. акима отправился в мэрию вместе с подчиненными, перед поворотом автомобиль Сагинтаева попал под обстрел. В результате нападения скончался водитель телеканала "Алматы", среди чиновников также имеются раненые. Пострадал водитель исполняющего обязанности акима, получили ранения главы управления спорта и религии. Состояние самого Сагинтаева оценивается как удовлетворительное.

Государственный секретарь республики Ерлан Карин заявил, что беспорядки в Казахстане спровоцированы террористами.

Источник: КНБ Казахстана ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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