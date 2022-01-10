Подавление протестов в Казахстане разрушило планы Турции

Анкара лишится влияния на Нур-Султан из-за Москвы

События в Казахстане развиваются не так, как это выгодно Турции. На фоне вспыхнувших протестов Анкара предлагала Нур-Султану свою помощь, однако та предпочла обратиться к странам ОДКБ и, в частности, к Москве. В результате позиции Турции в Центральной Азии заметно пошатнулись.

"Россия выбила из цепи "тюркского мира" главное звено – Казахстан",

– пишет "Независимая газета" со ссылкой на турецких аналитиков. По их оценке, в последние годы Анкара вкладывала огромные силы и деньги, чтобы вовлечь Казахстан в свои идеологические и политические планы, пытаясь занять "пустоты", образовавшиеся после развала СССР.

Но идея "тюркского мира" изначально была не слишком близка казахам, поскольку исторически Средняя Азия в Османскую империю не входила. А после того, как Казахстан подавил беспорядки с помощью входящих в ОДКБ России и Киргизии, у турков осталось мало шансов на воплощение своей идеи. Иначе говоря "Великий Туран" оказался разрушен, не успев построиться.

Проблема в том, что у Турции не было правовых полномочий вводить войска в Казахстан. Сейчас она может рассчитывать только на укрепление своего влияния за счет помощи при восстановлении после кризиса. Но Россия, наученная опытом Грузии, Украины и Молдавии, вряд ли повторит прежние ошибки и уже не упустит Казахстан. Эксперты ожидают, что присутствие РФ в регионе усилится, а официальные лица в Анкаре уже пугают Нур-Султан "потерей суверенитета".

Ранее в Турции представили карту будущего "тюркского мира", в которую вошла часть российских территорий, а также значительное пространство постсоветских республик.