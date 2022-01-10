Угрозы, с которыми столкнулась республика, были нацелены на конституционный строй

В ходе атаки на Казахстан были задействованы международные террористы. Боевики эвакуировали тела погибших бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов, заявил 10 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите ОДКБ.

По словам главы республики, террористы, принимавшие участие в агрессии против страны, приняли решение о захвате Алма-Аты с девятью областными центрами. После новости о предстоящем прибытии трех бортов по линии ОДКБ боевики отказались от штурма президентской резиденции. Террористы выдавали себя за местных жителей, используя население в качестве щита, передает телеканал "360".

Угрозы, с которыми столкнулся Казахстан, реальны для всех членов Организации Договора о коллективной безопасности. В этой связи крайне важно укрепление оборонного потенциала организации, считает Токаев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил, что казахстанский сценарий говорит об иностранном вмешательстве во внутренние дела стран постсоветского пространства. От имени всего народа Белоруссии он выразил соболезнования Токаеву в связи с гибелью мирного населения, стражей правопорядка и военнослужащих.

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что беспорядки в Казахстане касаются всех участников ОДКБ. Центральноазиатское государство стокнулось с невиданным ранее вызовом государственной и национальной безопасности. Однако страны не допустят раскачки ситуации в дальнейшем, все сценарии по реализации цветных революций будут пресечены.

Как указал глава РФ, организаторы беспорядков в Казахстане применили отработанные на Майдане технологии, включая поддержку информацинного характера. Боевики действовали слаженно, однако ОДКБ максимально оперативно приняли превентивные меры.

Ранее турецкие аналитики заявили, что подавление протестов в Казахстане серьезно подорвало пантюркистские планы Анкары в регионе.