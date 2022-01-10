Песков не ответил на вопрос о контактах Путина с Назарбаевым

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Дмитрий Песков, общаясь со СМИ на тему протестов в Казахстане, не смог ответить на вопрос, возможны ли переговоры лидера РФ Владимира Путина с бывшим казахстанским главой Нурсултаном Назарбаевым.
По словам пресс-секретаря президента, он не располагает информацией о возможности контактов двух политиков.
"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", – заявил Песков.
Ранее о происходящем в Казахстане на саммите ОДКБ высказался Путин. Главное – в нашем материале.
Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе
Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам