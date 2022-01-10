Песков не ответил на вопрос о контактах Путина с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента не смог удовлетворить любопытство журналистов

Дмитрий Песков, общаясь со СМИ на тему протестов в Казахстане, не смог ответить на вопрос, возможны ли переговоры лидера РФ Владимира Путина с бывшим казахстанским главой Нурсултаном Назарбаевым.

По словам пресс-секретаря президента, он не располагает информацией о возможности контактов двух политиков.

"Не могу вам сказать, не обладаю такой информацией", – заявил Песков.



Ранее о происходящем в Казахстане на саммите ОДКБ высказался Путин. Главное – в нашем материале.