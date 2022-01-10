Протесты в Казахстане могут иметь неожиданные последствия для постсоветского пространства

Внеочередной саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подтвердил: страны-участницы считают пространство организации единым целым и готовы сообща противостоять внешней угрозе.

Лидеры стран ОДКБ – Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана – сошлись во мнении, что ситуацию в Казахстане пытались раскачать извне. Там пытались устроить цветную революцию и даже, по словам Владимира Путина, использовали отработанные на Украине "майданные" технологии.

Участники саммита 10 января подтвердили, что миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана, как только там завершится масштабная антитеррористическая операция. Но уроки из этой ситуации будут извлечены. В частности, чтобы не допустить подобных историй, решено заняться укреплением безопасности в Таджикистане. Сразу после саммита глава России созвонился с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, чтобы обсудить этот вопрос, а также возможную угрозу со стороны Афганистана.

Кстати, интересная деталь: несмотря на то, что председательствует в ОДКБ сейчас Армения, последнее слово на саммите осталось за Путиным. Это, по оценке автора телеграм-канала "Выпускайте Кракена!", свидетельствует о том, кто на самом деле главенствует в данном "равном союзе" бывших советских республик.

Еще один важный сигнал: участники саммита несколько раз использовали термин "границы ОДКБ", подчеркивая тем самым, что географические границы стран-участниц не важны, когда речь идет о борьбе с внешним врагом. Причем враг этот может представлять опасность не только на земле, но и в киберпространстве, на это обратил внимание Рахмон. В связи с этим он призвал коллег подумать о защите медиапространства. Не исключено, что это выльется в создание подразделений "кибермиротворцев", задачей которых станет обеспечение "порядка" в СМИ и интернете.

Ранее в Белоруссии призвали Казахстан вступить в Союзное государство РФ и РБ. При этом турецкие эксперты опасаются, что Москва не даст Нур-Султану возможности поддержать Анкару в реализации планов возрождения Османской империи.