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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил в республике статус Елбасы – Первого президента, что регламемнируется законом Казахстана о лидере нации.
О новых полномочиях Назарбаев объявил еще весной 2019 года, выступая перед подчиненными. Если переводить на русский язык, елбасы – и есть тот самый "Лидер нации". По указанной причине это слово и содержится в названии республиканского закона.
Закон о "Лидере нации" был принят еще 22 года назад. Хотя тогда в документе такой формулировки не содержалось. Однако позднее законодательная ветвь вносила в текст соответствующие изменения, когда президент якобы выступал против указанного статуса и отказывался от подписания соответствующих изменений. Хотя поправки в итоге вступили в силу.
Назарбаев не стал накладывать вето на инициативу парламента республики, равно как и отказался от перенаправления поправок законодательной ветви в Конституционный совет, как того требуют процедуры.
Странный статус, характерный высшему правящему лицу для монархического строя, однако, стал во временем привычен ушам и плавно перетек с годами в речевой оборот местного населения. Как Елбасы, Назарбаев имеет определенные привилегии. К примеру, экс-президент имеет право на пожизненное обращение к населению Казахстана, госорганам с инициативой по вопросам государственного характера. Вместе с тем Назарбаев обладает неприкосновенностью. На него не распространяется по конституции республики ограничение, гласящее, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд.
С 2017 года, отмечает истоничник, Назарбаева называют не только "Первым президентом", но и "Основателем государства".
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