Пожизненный первый президент: как Назарбаев получил статус "Елбасы"

Пожизненный первый президент: как Назарбаев получил статус "Елбасы"
Нурсултан Назарбаев. Фото: akorda. kz/Global Look Press/www.globallookpress.com
Основатель государства обладает исключительными привилегиями

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил в республике статус Елбасы – Первого президента, что регламемнируется законом Казахстана о лидере нации.

О новых полномочиях Назарбаев объявил еще весной 2019 года, выступая перед подчиненными. Если переводить на русский язык, елбасы – и есть тот самый "Лидер нации". По указанной причине это слово и содержится в названии республиканского закона.

Закон о "Лидере нации" был принят еще 22 года назад. Хотя тогда в документе такой формулировки не содержалось. Однако позднее законодательная ветвь вносила в текст соответствующие изменения, когда президент якобы выступал против указанного статуса и отказывался от подписания соответствующих изменений. Хотя поправки в итоге вступили в силу. 

Назарбаев не стал накладывать вето на инициативу парламента республики, равно как и отказался от перенаправления поправок законодательной ветви в Конституционный совет, как того требуют процедуры.

Странный статус, характерный высшему правящему лицу для монархического строя, однако, стал во временем привычен ушам и плавно перетек с годами в речевой оборот местного населения. Как Елбасы, Назарбаев имеет определенные привилегии. К примеру, экс-президент имеет право на пожизненное обращение к населению Казахстана, госорганам с инициативой по вопросам государственного характера. Вместе с тем Назарбаев обладает неприкосновенностью. На него не распространяется по конституции республики ограничение, гласящее, что одно и то же лицо не может быть избрано президентом более двух раз подряд.

С 2017 года, отмечает истоничник, Назарбаева называют не только "Первым президентом", но и "Основателем государства".

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров

Необходимость вступления Казахстана в Союзное государство объяснили в Белоруссии

Подобный исход событий вызовет бурную реакцию на Западе

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей