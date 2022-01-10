Лидеру Республики предложили провести политическую реформу в стране и избавиться от культа личности первого президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев должен инициировать снос памятников бывшего лидера нации Нурсултана Назарбаева ради успокоения простых граждан страны и во избежание новых акций массовых беспорядков. С таким призывом к главе государства выступил экс-генеральный продюсер гостелеканала "Хабар", бывший глава канала "Ел Арна" Серик Абас-Шах.

Он отметил, что в сложившихся сегодня условиях казахский народ должен поддержать Токаева, однако и властям Республики необходимо провести демократические реформы, чтобы снизить градус недовольства населения.

По мнению журналиста, именно Назарбаев и его семья несут ответственность за социальную и экономическую напряженность, которая за последние годы сложилась в стране. Он уверен, что люди первого президента Казахстана сейчас пытаются сохранить свое влияние в государстве, несмотря на избрание нового лидера.

В интервью изданию Orda Абас-Шах озвучил целый список предложений для Токаева, которые, как он полагает, могут успокоить недовольство жителей Республики.

"Переименовать столицу в Астану, поскольку сам Назарбаев был против присвоения городу его имени. Убрать все памятники Назарбаева и переименовать улицы, названные в честь него", – цитирует телеграм-канал издания предложения журналиста.

Кроме того, лидеру нации следует вернуть правящей партии ее прежнее название "Отан", убрав слово "Нур", и провести реформу политсилы. Также нужно прекратить финансирование из бюджета содержание канцелярии Назарбаева и отправить в отставку с поста председателя ЦИК Казахстана его свата Берика Имашева, заявил Абас-Шах.

По его словам, в стране необходимо усилить конкуренцию среди политических партий, сформировать новый парламент на основе мажоритарной системы, обеспечить полную свободу слова, прекратить давление на СМИ, реформировать территориальные избиркомы и ввести прямые выборы глав городов и областей.

Журналист подчеркнул, что все вышеизложенное – это его личная гражданская позиция, он ни с кем не советовался, а выразил лишь свое мнение.



"Я критиковал и президента Токаева, но сейчас думаю, что его нужно поддержать", – резюмировал Абас-Шах.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб) за литр. Потом акции резко сменились политическими требованиями и переросли в погромы в разных регионах Республики. В частности, 5 января протестующие разрушили памятник Елбасы в городе Талдыкорган.

По просьбе Токаева в страну были направлены войска государств-членов ОДКБ для защиты жизненно важных объектов Казахстана от вооруженных банд и террористов.

