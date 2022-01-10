В Казахстане призвали снести памятники Назарбаеву

В Казахстане призвали снести памятники Назарбаеву
Фото: akorda. kz / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеВ Белоруссии осудили заявление госсекретаря США по Казахстану
Лидеру Республики предложили провести политическую реформу в стране и избавиться от культа личности первого президента

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев должен инициировать снос памятников бывшего лидера нации Нурсултана Назарбаева ради успокоения простых граждан страны и во избежание новых акций массовых беспорядков. С таким призывом к главе государства выступил экс-генеральный продюсер гостелеканала "Хабар", бывший глава канала "Ел Арна" Серик Абас-Шах.

Он отметил, что в сложившихся сегодня условиях казахский народ должен поддержать Токаева, однако и властям Республики необходимо провести демократические реформы, чтобы снизить градус недовольства населения.

По мнению журналиста, именно Назарбаев и его семья несут ответственность за социальную и экономическую напряженность, которая за последние годы сложилась в стране. Он уверен, что люди первого президента Казахстана сейчас пытаются сохранить свое влияние в государстве, несмотря на избрание нового лидера.

В интервью изданию Orda Абас-Шах озвучил целый список предложений для Токаева, которые, как он полагает, могут успокоить недовольство жителей Республики.

"Переименовать столицу в Астану, поскольку сам Назарбаев был против присвоения городу его имени. Убрать все памятники Назарбаева и переименовать улицы, названные в честь него", – цитирует телеграм-канал издания предложения журналиста.

Кроме того, лидеру нации следует вернуть правящей партии ее прежнее название "Отан", убрав слово "Нур", и провести реформу политсилы. Также нужно прекратить финансирование из бюджета содержание канцелярии Назарбаева и отправить в отставку с поста председателя ЦИК Казахстана его свата Берика Имашева, заявил Абас-Шах.

По его словам, в стране необходимо усилить конкуренцию среди политических партий, сформировать новый парламент на основе мажоритарной системы, обеспечить полную свободу слова, прекратить давление на СМИ, реформировать территориальные избиркомы и ввести прямые выборы глав городов и областей.

Журналист подчеркнул, что все вышеизложенное – это его личная гражданская позиция, он ни с кем не советовался, а выразил лишь свое мнение.

"Я критиковал и президента Токаева, но сейчас думаю, что его нужно поддержать", – резюмировал Абас-Шах.

Напомним, массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб) за литр. Потом акции резко сменились политическими требованиями и переросли в погромы в разных регионах Республики. В частности, 5 января протестующие разрушили памятник Елбасы в городе Талдыкорган.

По просьбе Токаева в страну были направлены войска государств-членов ОДКБ для защиты жизненно важных объектов Казахстана от вооруженных банд и террористов.

Источник: Orda ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров

Подавление протестов в Казахстане разрушило планы Турции

Анкара лишится влияния на Нур-Султан из-за Москвы

Накануне встречи Москва получила сигналы Запада и разочаровалась

Заявления официальных лиц показали реальную позицию сторон по переговорам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей