В Белоруссии раскритиковали заявление госсекретаря США по Казахстану

В Белоруссии осудили заявление госсекретаря США по Казахстану
Энтони Блинкен. Фото: Christine Olsson / Tt / www.globallookpress.com
Требования Блинкена назвали смешными и глупыми

Обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к руководству ОДКБ и дальнейшее введение миротворческого контингента Организации для проведения антитеррористической операции в Республике вызвало негативную реакцию в США. С критикой в адрес России выступил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен. Меж тем, из Белоруссии проследовал жесткий ответ на заявление госсекретаря США.

Госсекретарь Совбеза РБ Александр Вольфович назвал требования американского дипломата к Казахстану объяснить причины своего обращения в ОДКБ смешными и глупыми. Белорусский генерал напомнил Блинкену, что Казахстан не входит в НАТО, а является членом ОДКБ, поэтому именно эта организация должна оказывать помощь Республике до тех пор, пока ситуация в ней не нормализуется.

Кроме того, как сообщает Sputnik Беларусь, Вольфович подчеркнул, что миротворческий контингент ОДКБ в скором времени вернется в страны постоянной дислокации. По словам госсекретаря Совбеза, антитеррористическая операция в Казахстане пока еще не завершена, однако практически 90% населенных пунктов уже находятся под государственным контролем.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей Казахстана встать на колени перед военными, извиниться и начать переговоры с главой государства.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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